В Петербурге успешно прооперировали ребенка, порвавшего локтевой нерв и артерию стеклом

С 19 на 20 августа из Центрального района Санкт-Петербурга в Педиатрический университет привезли восьмилетнего ребенка, получившего серьезные травмы руки. Врачи провели операцию, которая прошла успешно.

В пресс-службе учреждения объяснили, что мальчик был госпитализирован после несчастного случая. Ребенок задел дверь в подъезде и разбил стекло, в результате чего осколки перерезали сухожилия пальцев, локтевой нерв и артерии.

Как сообщили в пресс-службе института, ребенок получил первую помощь еще в автомобиле скорой помощи, и бригада оперативно доставила его в отделение микрохирургии Педиатрического университета, пишет «Петербургский дневник». Отмается, что этот университет, — это единственное профильное отделение на Северо-Западе страны, где круглосуточно дежурят детские ангиохирурги.

Операцию провёл хирург Левтер Колбая, который до этого спас руку мальчику после попадания кисти в мясорубку. Ребёнку удалось восстановить все функции руки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тихвинском районе Ленобласти школьник вместе со своим приятелем решили самостоятельно развести костер, после чего мальчика на вертолете доставили в петербургскую больницу.