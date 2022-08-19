Школьника из Тихвина с ожогами от разведения костра доставили в Петербург бортом санавиации

Школьника из Тихвина с ожогами от разведения костра доставили в Петербург бортом санавиации
Школьника из Тихвина с ожогами от разведения костра доставили в Петербург бортом санавиации. Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В Тихвинском районе Ленинградской области школьник вместе со своим приятелем решили самостоятельно развести костер, после чего мальчика на вертолете доставили в петербургскую больницу.

Как рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, поздним вечером четверга спасатели на борту санитарной авиации доставили в реанимацию Детского Городского Многопрофильного Клинического Специализированного Центра Высоких Медицинских Технологий 15-летнего подростка с сильными ожогами.

У мальчика диагностировали реанимацию, где медицинский персонал оказывает ему все необходимое лечение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 августа две жительницы Петербурга получили серьезные травмы после нелегального фаер-шоу в клубе «Roof Place» на концерте «Дельфин». Около 21:30 неизвестные зажгли файер-факелы, после чего охрана выпроводила их из зала. Нарушители скрылись.

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