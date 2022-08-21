Инженер выстрелил в окно петербуржца, который сделал ему замечание из-за граффити на асфальте

В Петербурге полиция с планом «перехват» задержала подозреваемого в стрельбе в центре города.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился в ночь на 20 августа на улице Константина Заслонова, 27. Местный житель выстрелил из пневмата в окно 33-летнего петербуржца, который ранее сделал злоумышленнику замечание из-за граффити на асфальте. После стрельбы мужчина скрылся на автомобиле «Ситроен Берлинго».

Потерпевший сразу вызвал полицию, которая ввела план «перехват» для поимки стрелка. «Ситроен» нашли уже через 10 минут после стрельбы. Машина была припаркована на Звенигородской улице, а вскоре задержали и самого хулигана. В отдел по подозрению доставили 36-летнего мужчину, работающего ведущим инженером в одной из фирм.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Просвещения мужчина с ножом ранил сына сожительницы.