Шестеро задержаны за угрозы и вымогательство в кальянной в Петербурга

В кальянной в Петербурге компания молодых людей под угрозой расправы вымогала у посетителя деньги.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 20 августа в кальянную на Боровой улице вызвали полицию. Звонивший сообщил, что группа посетителей незаконно удерживает людей и угрожает им.

На месте выяснилось, что в кальянной неизвестные лица под угрозой пневматического пистолета вымогали у 22-летнего гражданина Таджикистана более 12 тысяч рублей.

Полицейские отвезли в отдел для разбирательств трех девушек: 19, 20 и 21 лет, а также трех парней: 18, 19 и 23 лет. Все задержанные, кроме последнего, приехали в Россию из Узбекистана.

В отделе на всех составили протоколы о мелком хулиганстве, а четверо получили административку за нарушение иностранцем правил въезда в РФ.

У них отобрали три ножа, кастет, три металлических трубы, пневматический пистолет и шесть смартфонов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инженер выстрелил в окно петербуржца, который сделал ему замечание из-за граффити на асфальте.