Шестеро задержаны за угрозы и вымогательство в кальянной в Петербурга

В кальянной в Петербурге компания молодых людей под угрозой расправы вымогала у посетителя деньги.
Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 20 августа в кальянную на Боровой улице вызвали полицию. Звонивший сообщил, что группа посетителей незаконно удерживает людей и угрожает им.
На месте выяснилось, что в кальянной неизвестные лица под угрозой пневматического пистолета вымогали у 22-летнего гражданина Таджикистана более 12 тысяч рублей.
Полицейские отвезли в отдел для разбирательств трех девушек: 19, 20 и 21 лет, а также трех парней: 18, 19 и 23 лет. Все задержанные, кроме последнего, приехали в Россию из Узбекистана.
В отделе на всех составили протоколы о мелком хулиганстве, а четверо получили административку за нарушение иностранцем правил въезда в РФ.
У них отобрали три ножа, кастет, три металлических трубы, пневматический пистолет и шесть смартфонов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инженер выстрелил в окно петербуржца, который сделал ему замечание из-за граффити на асфальте.