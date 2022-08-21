Сиделку, укравшую у пожилого петербуржца 1 миллион, задержали

Сиделку, укравшую у пожилого петербуржца 1 миллион, задержали
Подозреваемая задержана. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Задержанная сиделка украла у пенсионера 1 миллион рублей, надавив на жалость.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в краже у 84-летнего мужчины, проживающего на проспекте Энгельса, задержана его 31-летняя сиделка. После допроса в отделе женщину отпустили под обязательство о явке.

Напомним, 17 августа в полицию обратился пожилой петербуржец. По его словам, в апреле прошлого года соцработница попросила у него 1 миллион рублей, чтобы вылечить своего ребенка. В итоге выяснилось, что женщина его обманула и распорядилась средствами по своему усмотрению.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка отдала 7000 долларов на спасение дочери, якобы попавшей в ДТП. Лжеполицейский убедил петербурженку, что ее дочь попала в ДТП и ей нужна операция. Женщина поверила и передала курьеру все сбережения.

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