Мотоциклист погиб в лобовом ДТП под Всеволожском

Смертельное ДТП с двумя легковушками и мотоциклом произошло во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 20 августа на трассе Петербург — Матокса столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Иномарка Hyundai Solaris при повороте врезалась в мотоцикл Honda, который от удара отбросило на встречку, где он влетел в «Жигули».

36-летний мотоциклист из Металлостроя погиб на месте. Другие участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали.

По факту смертельной аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большегруз сбил четырехлетнюю девочку у Софийской овощебазы. 26-летний водитель большегруза за последние полтора года 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД