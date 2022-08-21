Петербургская блогерша попала в аварию на КАД во время прямого эфира

Петербургская блогерша попала в аварию на КАД во время прямого эфира
Место ДТП. Фото: скриншот «Признавашки ДТП и ЧП Петербург»

На кольцевой автодороге в Петербурге блогерша влетела в попутный автомобиль во время общения с подписчиками.

Кадры с места происшествия появились в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Петербург» во «ВКонтакте». Девушка начала вести прямой эфир в соцсетях, но успела только поздороваться. Во время поездки она засмотрелась по сторонам и врезалась в попутную Audi. От столкновения она ударилась головой об руль, на этом ее общение с подписчиками закончилось.

Автомобиль блогерши пострадал гораздо больше, чем Audi. Капот машины собрался в гармошку, а на левом крыле огромная вмятина.

О травмах у девушки не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклист погиб в лобовом ДТП под Всеволожском. Другие участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали.

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