Петербургская блогерша попала в аварию на КАД во время прямого эфира

На кольцевой автодороге в Петербурге блогерша влетела в попутный автомобиль во время общения с подписчиками.

Кадры с места происшествия появились в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Петербург» во «ВКонтакте». Девушка начала вести прямой эфир в соцсетях, но успела только поздороваться. Во время поездки она засмотрелась по сторонам и врезалась в попутную Audi. От столкновения она ударилась головой об руль, на этом ее общение с подписчиками закончилось.

Автомобиль блогерши пострадал гораздо больше, чем Audi. Капот машины собрался в гармошку, а на левом крыле огромная вмятина.

О травмах у девушки не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклист погиб в лобовом ДТП под Всеволожском. Другие участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали.