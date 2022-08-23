Пенсионер со Светлановского проспекта потерял через мобильное приложение почти 2 млн

Пенсионер со Светлановского проспекта потерял через мобильное приложение почти 2 млн. Фото: unsplash

Пенсионер со Светлановского проспекта потерял через мобильное приложение почти 2 млн. Фото: unsplash

Случай крупной кражи зафиксировали правоохранительные органы Выборгского района. Пожилой мужчина со Светлановского проспекта лишился практически 2 млн.

Пенсионер обратился в полицию только 22 августа, хотя все произошло еще 10 августа. Как стало известно Gazeta.SPB, около 10:20 ему на мобильный телефон стали поступать звонки от неизвестного, который под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил мужчину перевести через мобильное приложение 1 834 000 рубля на указанный счет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник разыскивается, все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилой петербуржец лишился 2,5 млн из-за преступной схемы мошенников. 81-летний гражданин с Комендантского проспекта попался на уловки злоумышленников, которые заставили его вывести деньги со счета и перевести их на указанные счета.