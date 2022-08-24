Петербургские власти выбрали дома, которые снесут первыми по программе реновации

Решено, какие петербургские дома в рамках программы будут снесены в первую очередь.

Так, власти согласовали снос зданий в жилом квартале поселка Песочный и домов на Гражданском проспекте. Известно, что работы планируют начать в конце 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «СПб Реновация».

В Песочном работы будут проходить в три этапа. Сначала будут демонтированы старые одноэтажные здания 1940 года. Также в районе будут возведены два детских сада и школа, и оборудована парковка вместительностью почти в 500 мест.

На перекрестке Гражданского и Непокоренных проспектов хотят демонтировать четыре жилых дома. Нынешних жителей домов под снос планируется переселить в новые квартиры.

Решение о реновации приняли в рамках программы «Развитие застроенных территорий».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге массово распродаются квартиры в хрущевках, но не всем это очевидно. Это происходит на фоне программы реновации. На вторичном рынке наблюдается рост предложений.