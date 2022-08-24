Петербургские власти выбрали дома, которые снесут первыми по программе реновации

Петербургские власти выбрали дома, которые снесут первыми по программе реновации
Петербургские власти выбрали дома, которые снесут первыми по программе реновации. Фото: ООО "СПб Реновация"

Решено, какие петербургские дома в рамках программы будут снесены в первую очередь.

Так, власти согласовали снос зданий в жилом квартале поселка Песочный и домов на Гражданском проспекте. Известно, что работы планируют начать в конце 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «СПб Реновация».

В Песочном работы будут проходить в три этапа. Сначала будут демонтированы старые одноэтажные здания 1940 года. Также в районе будут возведены два детских сада и школа, и оборудована парковка вместительностью почти в 500 мест.

На перекрестке Гражданского и Непокоренных проспектов хотят демонтировать четыре жилых дома. Нынешних жителей домов под снос планируется переселить в новые квартиры.

Решение о реновации приняли в рамках программы «Развитие застроенных территорий».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге массово распродаются квартиры в хрущевках, но не всем это очевидно. Это происходит на фоне программы реновации. На вторичном рынке наблюдается рост предложений.

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