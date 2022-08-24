Эксперт не видит повышения продажи реновационных квартиры, но статистика показывает обратное

В Петербурге массово распродаются квартиры в хрущевках. Это происходит на фоне программы реновации. На вторичном рынке наблюдается рост предложений.

По оценке специалистов, количество предложений в этом сегменте за последнее время увеличилось почти в полтора раза, а цены поднялись на 16,3%, пишет «Neva.Today».

Почти в каждом доме, попадающим под закон о реновации в Петербурге, есть желающие продать свое жилье. Однако председатель совета директоров Агентства развития и исследований, в недвижимости (АРИН) Андрей Тетыш заметил, что, на самом деле, заметного скачка в сегменте хрущевок, попадающих под реновацию, в городе не наблюдается.

«С точки зрения реновации, от перехода права собственности на эти квартиры ничего не поменяется, квартира как была в частной собственности, так и останется», — подчеркнул Тетыш.

Некоторые эксперты предположили, что в покупке предложенной недвижимости могут быть заинтересованы крупные девелоперы. Они могли бы скупить определенный объем жилья, а после, имея высококвалифицированных юристов, продать эти квартиры городу по более высокой цене.

Но специалист снова не согласился. По мнению Тетыша, на сегодняшний день сложно представить девелопера, который бы работал по такой схеме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жильцов домов, которые будут снесены в ходе программы реновации, не будут переселять из района их проживания, заверили власти.