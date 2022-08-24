iPhone, ввезенные по параллельному импорту в Россию, подешевели на 30% за последний месяц

iPhone, ввезенные по параллельному импорту в Россию, подешевели на 30% за последний месяц. Фото: unsplash

iPhone, ввезенные по параллельному импорту в Россию, подешевели на 30% за последний месяц. Фото: unsplash

Телефоны iPhone, ввезенные в Россию через параллельный импорт, за последний месяц уменьшилась на 30%.

Например, iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб стал стоить 179 990 рублей, а в июле телефон можно было купить за 245 990 рублей. Об этом пишут «Известия». Модели на 128 Гб тоже стали стоить дешевле — цена на них купал в среднем 20 тысяч рублей.

Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов подтвердил снижение цен и связал это с укреплением курса рубля. Кроме того, на снижение цен смартфонов также повлияло построение новых логистических цепочек, подчеркнула пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Также эксперты предположили, что цены на смартфоны от Apple могли упасть из-за низкого спроса со стороны покупателей и снижение доверия к компании на фоне введенных ограничений.

На сером рынке iPhone тоже подешевели. Сейчас iPhone 13 Pro Max с памятью в 128 Гб можно найти за 80 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Министерство промышленности и торговли России расширило список товаров для параллельного импорта, теперь в него вошли некоторые бренды косметики и парфюмерии.