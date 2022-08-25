В Запорожском рецидивист ударил собутыльника ножом и сдался полиции

В Приозерском районе Ленобласти мужчина с криминальным прошлым пырнул знакомого ножом и сам вызвал полицию.
Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло 23 августа в квартире на Советской улице в поселке Запорожье. В службу «112» позвонил местный житель и сообщил, что он ударил ножом знакомого.
Сотрудники полиции приехали в квартиру и сразу задержали звонившего — 52-летнего безработного мужчину, в прошлом судимого за убийство и умышленное причинение вреда здоровью.
Пострадавшего же госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости с повреждением печени.
Возбуждено уголовное дело, задержанного поместили в изолятор.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала петербуржца, напавшего с ножом на собутыльника.