В Сосново мужчина захватил арендованный дом и угрожал хозяину пистолетом

В Сосново мужчина захватил арендованный дом и угрожал хозяину пистолетом
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В поселке Сосново в Ленобласти задержали мужчину, который не хотел оплачивать аренду за съемный дом и угрожал застрелить хозяина.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем во вторник полицию вызвал хозяин загородного дома в Сосново. Он сообщил правоохранителям, что 47-летний мужчина отказывается платить за аренду, не впускает в дом и угрожает пистолетом.

Прибывший наряд задержал гражданина и отвез его в отдел полиции. У мужчины изъяли самостоятельно переделанный автомат АК-74, пистолет ТТ образца 1933 года и больше сотни патронов.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении оружия. Сейчас полиция выясняет, где задержанный мог его купить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в деревне Брод мужчина прострелил голову собственному сыну. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением правой височной области в тяжелом состоянии

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В Сосново мужчина захватил арендованный дом и угрожал хозяину пистолетом
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