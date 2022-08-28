Пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары

Пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары
Пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары. Фото: Unsplash

Пациентам с рубцами в легких после перенесенной коронавирусной инфекции нужно быть аккуратными с высокими температурами.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предупредил о том, что людям с пораженными легкими крайне не рекомендуется находиться в жарких местах. Специалист объяснил эту рекомендацию нарушенной из-за рубцов подвижностью парного органа. Об этом эксперт поделился в интервью с ТАСС.

Отмечается, что высокая температура воздуха может оказать сильное воздействие на течение постковидного синдрома. Таким людям лучше не выходить на улицу, а сидеть в помещении, где работает кондиционер.

Также, по словам Жемчугова, жара представляет угрозу при COVID-19, если у человека диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы, избыточная масса теля или тяжелый сахарный диабет.

В свою очередь, людям без патологий, заразившимся коронавирусом, не стоит опасаться жаркой погоды, заключил эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новые признаки, по которым можно опознать омикрон-штамм «Кентавр», не похожи на другие, уже привычные по другим штаммам, симптомы. Например, у инфицированных людей начинаются проблемы с глазами.

Владислав Жемчугов жара коронавирус Россия


 

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