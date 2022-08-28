Пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары

Пациентам с рубцами в легких после перенесенной коронавирусной инфекции нужно быть аккуратными с высокими температурами.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предупредил о том, что людям с пораженными легкими крайне не рекомендуется находиться в жарких местах. Специалист объяснил эту рекомендацию нарушенной из-за рубцов подвижностью парного органа. Об этом эксперт поделился в интервью с ТАСС.
Отмечается, что высокая температура воздуха может оказать сильное воздействие на течение постковидного синдрома. Таким людям лучше не выходить на улицу, а сидеть в помещении, где работает кондиционер.
Также, по словам Жемчугова, жара представляет угрозу при COVID-19, если у человека диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы, избыточная масса теля или тяжелый сахарный диабет.
В свою очередь, людям без патологий, заразившимся коронавирусом, не стоит опасаться жаркой погоды, заключил эксперт.
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