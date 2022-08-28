Пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары

Пациентам с рубцами в легких после перенесенной коронавирусной инфекции нужно быть аккуратными с высокими температурами.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предупредил о том, что людям с пораженными легкими крайне не рекомендуется находиться в жарких местах. Специалист объяснил эту рекомендацию нарушенной из-за рубцов подвижностью парного органа. Об этом эксперт поделился в интервью с ТАСС.