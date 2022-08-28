Врачи назвали характерные симптомы для омикрон-штамма «Кентавр»

Врачи назвали характерные симптомы для омикрон-штамма &#171;Кентавр&#187;
Врачи назвали характерные симптомы для омикрон-штамма "Кентавр". Фото: unsplash

Медики выявили симптомы, которые встречаются у большей части пациентов, подхвативших омикрон -штамм «Кентавр».

Новые признаки, по которым можно опознать омикрон-штамм BA.2.75, не похожи на другие, уже привычные по другим штаммам, симптомы. Например, у инфицированных людей начинаются проблемы с глазами. Об этом пишет ИА DEITA.RU.

Как правило, коронавирусная инфекция часто сопровождалась потерей обоняния, заложенностью и сухостью носа. Сейчас же ситуация изменилась: у заболевших появляется ломота в теле, боль в мышцах и пояснице, мигрень и неприятные ощущения в глазах.

Врачи отметили, что иногда пациенты приходят и жалуются только на эти симптомы. Также при свете невозможно открыть глаза, тяжело ими шевелить.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что симптомы COVID-19, которые стали фиксировать у россиян, озадачили врачей. То, что раньше считалось характерным, теперь совсем не означает, что человек подхватил COVID-19.
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