Новые симптомы коронавируса поставили в тупик российских врачей

Симптомы коронавируса, которые стали фиксировать у россиян, озадачили врачей. То, что раньше считалось характерным, теперь совсем не означает, что человек подхватил COVID-19.

Кашель и утрата обоняния теперь не всегда свидетельствуют о заболевании коронавирусом. По словам специалистов, первые симптомы инфекции, с которыми люди могут столкнуться этой осенью, будут отличаться от известных до этого. Об этом пишет «Сиб.фм».

Прежде всего, по мнению медиков, новым симптомами могут стать боль в пояснице и ломота в мышцах. Также для новой мутации ковида присущи глазная и головная боль.

Врачи подчеркивают, что часто заболевшие граждане обращаются к медикам только с этими симптомами, при этом жалуются, что при свете почти не могут открыть глаза, так как им тяжело и больно шевелить ими.

Большое количество людей на сегодняшний день уже имеют достаточное число антител после вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, поэтому болезнь трансформируется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ближайшие 2-3 недели петербуржцы станут заболевать коронавирусом реже, прогнозируют в Комздраве. Сейчас уже есть признаки того, что люди стали заражаться меньше.