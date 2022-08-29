Вооруженный преступник украл из таксопарка в Петербурге выручку

Разбойное нападение на таксопарк в Кировском районе обернулось уголовным делом. Злоумышленника разыскивают.

В ночь на 28 августа в офис таксопарка на Ленинском проспекте ворвался неизвестный мужчина с пистолетом. Под угрозой расправы он заставил сотрудника отдать ему выручку — почти 70 тысяч рублей. После нападения он скрылся в неизвестном направлении.

Работник таксопарка вызвал полицию и рассказал, что разбойник ростом около 190 см был одет в темно-зеленый спортивный костюм. Лицо было скрыто темной тканью, а за спиной был рюкзак. Ориентировку направили в городские отделы полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что окровавленный петербуржец пришел к бабушке и пожаловался на возлюбленную, ударившую его ножом. Пенсионерка сразу вызвала скорую помощь, которая забрала мужчину в больницу с проникающим ранением живота и ранением селезенки.