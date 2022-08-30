Молодой парень развратил 13-летнюю на улице Пограничника Гарькавого

Молодого жителя Красносельского района задержали по подозрению в развращении школьницы.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в отдел полиции с заявлением пришла мать пострадавшей. Она рассказала стражам порядка, что какой-то мужчин развратил ее 13-летнюю дочь возле дома на улице Пограничника Гарькавого.

Предполагаемого преступника поймали уже через полчаса после обращения матери. Им оказался 21-летний безработный парень, который проживает в доме неподалеку от места происшествия. В отделе на него составили административный протокол и оставили в полиции для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге женщину госпитализировали с ножевым после драки с мужем. Супруга потерпевшей задержали на месте происшествия.