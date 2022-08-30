В Петербурге ищут развратника, пристававшего к девочке в поселке Песочный

В Петербурге ищут развратника, пристававшего к девочке в поселке Песочный
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По подозрению в развращении школьницы в Курортном районе разыскивают молодого парня.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером в понедельник в правоохранительные органы обратился отец 12-летней пострадавшей. По его словам, его дочку развратил 23-летний безработный молодой человек. Это произошло в период с полудня 28 августа до 4 утра 29 августа в доме на Краснофлотской улице в поселке Песочный.

Полицейские составили ориентировку и приняли меры к розыску молодого человека, у которого несколько судимостей за плечами. К проверке также привлекли следователей Курортного района. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодой парень развратил 13-летнюю на улице Пограничника Гарькавого. Предполагаемого преступника поймали уже через полчаса после обращения матери пострадавшей.

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