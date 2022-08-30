Джонни Депп и Анджелина Джоли сыграют свадьбу в Санкт-Петербурге

Джонни Депп и Анджелина Джоли сыграют свадьбу в Санкт-Петербурге
Джонни Депп и Анджелина Джоли сыграют свадьбу в Санкт-Петербурге. Фото: unsplash

Уже в сентябре на территории Северной столицы узами брака объединяться Анджелина Джоли и Джонни Депп — пара влюбленных из Петербурга, проявившая креатив в вопросе собственных имен.

Таким образом, любимые зарубежные актеры объединяться в лице бывших до этого Екатерины Кирпичниковой и Игоря Ректора. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».

Новые имена теперь красуются в новых паспортах петербуржцев. Свадьбу пара планирует сыграть 8 сентября. При этом единственное, чего не удалось сделать влюбленным — это избавиться от отчества, поэтому узами брака объединяться Джонни Евгеньевич и Анджелина Алексеевна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице увеличилось количество браков между россиянами и гражданами иностранного государства. Чаще всего выходят за граждан Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и Украины. В 2020-м петербургские невесты вышли замуж за мужчину из другой страны 2 731 раз, а в 2021 — 4 197 жительниц Северной столицы.

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