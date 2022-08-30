В Пикалево задержали насильника женщины из Вологодской области

В Ленобласти за изнасилование и избиение приезжей из Вологодской области задержали местного жителя.

Как стало известно Gazeta.SPb, 43-летнюю женщину избили и изнасиловали в ночь на 28 августа у дома на улице Горняков в Пикалево. По заявлению пострадавшей полиция возбудила уголовное дело.

Предполагаемого насильника задержали днем 29 августа у его дома в шестом микрорайоне. Им оказался 25-летний местный житель с несколькими судимостями за кражи в прошлом. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ищут развратника, пристававшего к девочке в поселке Песочный. Полицейские составили ориентировку и приняли меры к розыску молодого человека, у которого несколько судимостей за плечами. К проверке также привлекли следователей Курортного района.