В Петербурге летом открылись три новых общественных пространства

Количество общественных пространств в Петербурге уже перевалило за полсотни. Этим летом их стало на три больше.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», одно из таких общественных пространств под названием «Флагшток» открылось на берегу Финского залива. На зеленой территории поставили сцену, деревянные лежаки и создали зону для прогулок. Здесь жители и гости Северной столицы могут отдохнуть в лучах солнца и послушать музыку. Предстоящей зимой здесь появится и каток.

Для молодежи в городе открылись несколько коворкингов «Просто». Это место подойдет не только для работы, но и для общения и новых знакомств. Целевой аудиторией коворкингов являются молодые люди от 14 до 35 лет.

В июле на Васильевском острове начало работу общественное пространство «Брусницын». Его построили на территории старого завода. Здесь понравится любителям искусства, спорта, развлечений и отдыха.

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