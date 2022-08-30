Анджелина Джоли и Джонни Депп раскрыли подробности свадьбы в Петербурге

В Петербурге к свадьбе готовятся местные Анджелина Джоли и Джонни Депп — молодые люди, сменившие имена ради пиара. Молодо

Невеста Анджелина, родившаяся под именем Екатерина, рассказала, что новые имена получены официально, они отражены в паспортах. Девушка призналась, что они сделали это для пиара, чтобы о свадьбе узнало как можно больше людей.

«Мы хотели, чтобы о нас узнали, так как хотим развиваться в медийной сфере, поэтому вместе с PR-агентом придумали такой сценарий», — рассказала обладательница голливудского имени в беседе с «МК в Питере».

Анджелина добавила, что друзья поддержали их в этом решении. Иногда возникают трудности с поиском пары в соцсетях, поскольку имена пришлось сменить и там. Некоторые окружающие уже привыкли и обращаются к петербурженке по новому имени.

«Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись, а вот с Джонни Деппом у Анджелины было много ролей, мы решили, что надо им уже сойтись, хотя бы таким способом», — поделилась невеста.

Она добавила, что журналисты уже начали проявлять интерес к их свадьбе и просят приглашения. Будущие молодожены при этом совсем не против.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Джонни Депп и Анджелина Джоли сыграют свадьбу в Санкт-Петербурге.