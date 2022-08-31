Во Фрунзенском районе подросток пришел к матери с разорванной селезенкой

Во Фрунзенском районе подросток пришел к матери с разорванной селезенкой. Фото: Pxhere

Во Фрунзенском районе подросток пришел к матери с разорванной селезенкой. Фото: Pxhere

Молодой человек с улицы Будапештская в тяжелом состоянии попал на больничную койку, вернувшись с прогулки.

Как стало известно Gazeta.SPB, 16-летний подросток учится в 9 классе. Мальчик попал в больницу 30 августа около 02:30 ночи.

Ребенка в плохом состоянии по месту проживания нашла его 39-летняя мать. Женщина, работающая директором магазина, рассказала, что ее сын пришел домой около 02:00 с прогулки в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик начал вести себя агрессивно, после чего мать вызвала бригаду скорой помощи. Видимых телесных повреждений на школьнике не было.

В медицинском учреждении у подростка диагностировали разрыв селезенки и токсическое действие этанола. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.

В настоящее время обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти правоохранительные органы разбираются в травмировании несовершеннолетнего, который попал на больничную койку в состоянии средней степени тяжести с разрывом селезенки.