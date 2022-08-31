В Госдуме РФ предложили вывести некоторые профессии из высшего образования

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, в России нужно пересмотреть систему высшего образования и убрать некоторые профессии из списка вузов.

Милонов считает, что часть, как он их назвал «фриковых», профессий нужно перейти с высших учебных заведений в колледжи. Беседуя с «360» он объяснил, кто действительно востребован на рынке труда.

Депутат отметил, что сейчас появилось много профессий, не имеющих ничего общего с пользой. Например, менеджер гостеприимства, менеджер по продажам. По мнению Милонова, указанные профессии должны относиться к среднему образованию, а не к высшему.

Вот и получается, продолжает депутат, что люди с высшим образованием знают меньше, чем выпускники колледжей. В связи с этим министру науки и высшего образования Валерию Фалькову было отправлено письмо с идеей расширить перечень специальностей среднего профессионального образования.

Также парламентарий предложил провести ревизию специалистов, которых выпускают вузы, и вернуть в систему образования специалитет. По мнению Милонова, хорошие профессии — это сварщик, плотник и маляр. Он объяснил свой выбор тем, что эти специалисты связаны с реальным сектором экономики.