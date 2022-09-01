С 1 сентября в России меняются правила техосмотра машин

С первого дня осени вступили в силу новые правила техосмотра для легковых автомобилей в России. Некоторые пункты теперь стали не обязательными, а также добавилась часть новых требований.

Всего, согласно постановлению правительства, отменяются 27 обязательных пунктов для проведения проверки. Контроль будет проводиться только по 55 параметрам, вместо 82-х.

В ходе техосмотра теперь не будут проверять наличие в транспортном средстве аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Однако по правилам ПДД указанные предметы все равно должны быть в машине .

Кроме того необязательно проверять подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, измерение уровня шума выхлопной системы, а также проводить контроль правильности установки номеров и подачи стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло.

Среди дополнительных пунктов, которые будут проверять, — «подсос воздуха» или утечка выхлопных газов в обход «системы выпуска».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала этого года проверка частного автомобиля переведена на добровольную основу, техосмотр обязателен только в некоторых случаях. Например, если автомобиль старше 4 лет, или при перерегистрации владельца, проведении тюнинга, замене основных запчастей и при выезде в страны Евросоюза.