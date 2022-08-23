Россиянам рассказали, что изменится в техосмотре с сентября

Россиянам рассказали, что изменится в техосмотре с сентября. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Россиянам рассказали, что изменится в техосмотре с сентября. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

С 1 сентября в России основательно меняются правила проведения техосмотра. Осенью некоторые пункты больше не будут проверять, но список того, что подвергнется тщательному осмотру, не стал сильно меньше.

В перечень нововведений войдут отмена обязательной проверки на наличие аптечки, а также огнетушителя. О том, как будет проходить осмотр рассказала «Мойка78».

Вместо прежних 82 пунктов у легковых автомобилей будут контролировать 55 параметров.

Начиная с осени больше не будут проверять некоторые пункты, среди которых:

наличие аптечки; наличие огнетушителя; наличие дорожного знака «Аварийная остановка»; каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера; повреждения трубопроводов и шлангов; уровень шума выхлопа; работу противоугонного устройства; подачу жидкости стеклоомывателем.

Однако в техосмотре остается то, что подлежит обязательному контролю:

тормозную систему; отсутствие подтеканий тормозной жидкости; работоспособность рулевого управления; отсутствие значений суммарного люфта в рулевом управлении; соответствие устройств освещения; цвет, размер и размещение фар; отсутствие трещин на дисках и ободьях колес; наличие всех болтов и гаек крепления дисков и ободьев колес; соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям; соответствие содержания загрязняющих веществ в отработанных газах; отсутствие подтекания и каплепадения в системе питания; работоспособность звукового сигнала; отсутствие ограничений обзорности с места водителя; наличие зеркал заднего вида; отсутствие трещин на ветровом стекле; исправность систем безопасности (в том числе ремней); отсутствие внесения недопустимых изменений в конструкцию; наличие надколесных грязезащитных устройств.

Несмотря на то, что проверка частного автомобиля переведена на добровольную основу, в некоторых случаях осмотр обязателен. Например, если автомобиль старше 4 лет, или при перерегистрации владельца, проведении тюнинга, замене основных запчастей и при выезде в страны Евросоюза.

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