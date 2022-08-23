Россиянам рассказали, что изменится в техосмотре с сентября

Россиянам рассказали, что изменится в техосмотре с сентября
Россиянам рассказали, что изменится в техосмотре с сентября. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

С 1 сентября в России основательно меняются правила проведения техосмотра. Осенью некоторые пункты больше не будут проверять, но список того, что подвергнется тщательному осмотру, не стал сильно меньше.

В перечень нововведений войдут отмена обязательной проверки на наличие аптечки, а также огнетушителя. О том, как будет проходить осмотр рассказала «Мойка78».

Вместо прежних 82 пунктов у легковых автомобилей будут контролировать 55 параметров.

Начиная с осени больше не будут проверять некоторые пункты, среди которых:

  1. наличие аптечки;
  2. наличие огнетушителя;
  3. наличие дорожного знака «Аварийная остановка»;
  4. каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего
  5. моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;
  6. повреждения трубопроводов и шлангов;
  7. уровень шума выхлопа;
  8. работу противоугонного устройства;
  9. подачу жидкости стеклоомывателем.

Однако в техосмотре остается то, что подлежит обязательному контролю:

  1. тормозную систему;
  2. отсутствие подтеканий тормозной жидкости;
  3. работоспособность рулевого управления;
  4. отсутствие значений суммарного люфта в рулевом управлении;
  5. соответствие устройств освещения;
  6. цвет, размер и размещение фар;
  7. отсутствие трещин на дисках и ободьях колес;
  8. наличие всех болтов и гаек крепления дисков и ободьев колес;
  9. соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям;
  10. соответствие содержания загрязняющих веществ в отработанных газах;
  11. отсутствие подтекания и каплепадения в системе питания;
  12. работоспособность звукового сигнала;
  13. отсутствие ограничений обзорности с места водителя;
  14. наличие зеркал заднего вида;
  15. отсутствие трещин на ветровом стекле;
  16. исправность систем безопасности (в том числе ремней);
  17. отсутствие внесения недопустимых изменений в конструкцию;
  18. наличие надколесных грязезащитных устройств.

Несмотря на то, что проверка частного автомобиля переведена на добровольную основу, в некоторых случаях осмотр обязателен. Например, если автомобиль старше 4 лет, или при перерегистрации владельца, проведении тюнинга, замене основных запчастей и при выезде в страны Евросоюза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что зона платной парковки продолжает распространяться по территории Санкт-Петербурга. Так, в июле уже были задействованы 192 улицы в 4 муниципальных округах.

Россия техосмотр транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам посоветовали спасаться от жары холодной простыней и арбузами
«Яндекс» получит приобретенный VK Delivery Club
Мужчины, которыми не хватило места в компьютерном клубе на Космонавтов, ...
Жителей России предупредили о риске утраты данных в зарубежных соцсетях
Заключительные гастроли Одиссеи пройдут в Цирке на Фонтанке
Россиянам рассказали, что изменится в техосмотре с сентября
Пенсионер со Светлановского проспекта потерял через мобильное приложение ...
В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в ребенка из газового пистолета