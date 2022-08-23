Россиянам рассказали, что изменится в техосмотре с сентября

С 1 сентября в России основательно меняются правила проведения техосмотра. Осенью некоторые пункты больше не будут проверять, но список того, что подвергнется тщательному осмотру, не стал сильно меньше.
В перечень нововведений войдут отмена обязательной проверки на наличие аптечки, а также огнетушителя. О том, как будет проходить осмотр рассказала «Мойка78».
Начиная с осени больше не будут проверять некоторые пункты, среди которых:
- наличие аптечки;
- наличие огнетушителя;
- наличие дорожного знака «Аварийная остановка»;
- каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего
- моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;
- повреждения трубопроводов и шлангов;
- уровень шума выхлопа;
- работу противоугонного устройства;
- подачу жидкости стеклоомывателем.
Однако в техосмотре остается то, что подлежит обязательному контролю:
- тормозную систему;
- отсутствие подтеканий тормозной жидкости;
- работоспособность рулевого управления;
- отсутствие значений суммарного люфта в рулевом управлении;
- соответствие устройств освещения;
- цвет, размер и размещение фар;
- отсутствие трещин на дисках и ободьях колес;
- наличие всех болтов и гаек крепления дисков и ободьев колес;
- соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям;
- соответствие содержания загрязняющих веществ в отработанных газах;
- отсутствие подтекания и каплепадения в системе питания;
- работоспособность звукового сигнала;
- отсутствие ограничений обзорности с места водителя;
- наличие зеркал заднего вида;
- отсутствие трещин на ветровом стекле;
- исправность систем безопасности (в том числе ремней);
- отсутствие внесения недопустимых изменений в конструкцию;
- наличие надколесных грязезащитных устройств.
Несмотря на то, что проверка частного автомобиля переведена на добровольную основу, в некоторых случаях осмотр обязателен. Например, если автомобиль старше 4 лет, или при перерегистрации владельца, проведении тюнинга, замене основных запчастей и при выезде в страны Евросоюза.
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