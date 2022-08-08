Петербуржцам рассказали, как оформить разрешение на платную парковку

Зона платной парковки продолжает распространяться по территории Санкт-Петербурга. Так, в июле уже были задействованы 192 улицы в 4 муниципальных округах, среди которых «Литейный округ», «Смольнинское», «Лиговка Ямская» и «Владимирский округ».

В городе также планируется второй этап расширения подобных парковок, который планируется реализовать к 1 сентября. Машины по новой схеме можно будет оставить в «Дворцовом округе» и «Муниципальном округе № 78».

В связи с этим петербуржцам важно уметь оформлять парковочные разрешения. Разобраться с этим помогла «Neva.Today».

Какие документы нужны

Прежде всего необходимо подготовить заявление о внесении в Реестр парковочных разрешений, а также документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) его законного представителя.

Следующим шагом становится подготовка целого пакета других не менее важных данных, а именно:

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, свидетельство о регистрации транспортного средства документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, справка о регистрации по месту жительства (форма 9) для собственников жилых помещений и для арендаторов жилых помещений по договору социального найма свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3) для арендаторов жилых помещений по договору служебного найма.

После того, как собраны эти документы, можно приступать к сбору следующих бумаг:

решение суда об установлении места жительства (пребывания) нотариально заверенное или составленное на месте подачи заявления в МФЦ согласие всех собственников жилого помещения или граждан, арендующих жилое помещение по договору служебного или социального найма, либо их законных представителей, если заявитель владеет долей в нем документы, удостоверяющие личности всех владельцев жилого помещения или их законных представителей, если заявитель владеет долей в нем договор социального или служебного найма жилого помещения платежный документ за жилое помещение и коммунальные услуги, выставляемый нанимателю или собственнику жилого помещения (комнаты) в коммунальной квартире страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) жителя, собственника транспортного средства, указанного в парковочном разрешении жителя.

В заключении водителям необходимо проверить документ, подтверждающий внесение годовой льготной платы за пользование на платной основе парковками. Как только весь пакет будет собран, можно оформляться на парковку. Кстати, конечно же, документы можно собирать не обязательно в таком порядке, как указано здесь, главное — чтоб все было.

О сроках действия разрешения

Срок действия парковочного разрешения, оформленного после 1 марта 2022 года, кратен сумме платежа, однако не может быть больше трех лет. Внесенные петербуржцем 1 800 рублей устанавливают срок действия разрешения на один год, 3 600 рублей позволяет пользоваться парковкой два года, при платеже в размере 5 400 рублей – три года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что появление платной парковки в Северной столице принесли жителям города новые удобства, но главное помнить о штрафах, которые также можно получить.