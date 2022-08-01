Петербуржцам объяснили, как узнать о штрафах за платную парковку, и как их погасить

Петербуржцам объяснили, как узнать о штрафах за платную парковку, и как их погасить. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербуржцам объяснили, как узнать о штрафах за платную парковку, и как их погасить. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Появление платной парковки в Санкт-Петербурге принесли жителям города новые удобства, но главное помнить о штрафах, которые также можно получить, например, за вовремя не проплаченное время стоянки.

Чтобы узнать есть ли штраф и его точную сумму достаточно просто выполнить несколько действий, а затем необходимо обязательно оплатить его и избавиться от наказания. «МК в Питере» напомнили, какие пару нехитрых действий нужно для всего этого сделать.

За что могут наказать штрафом

В пресс-службе комитета по транспорту объясняли, что размере штрафа в общей сложности составляет 3 000 рублей, при этом уточняется, что скидка в 50% на него не распространяется. Получить наказание в виде лишения определенной денежной суммы можно не только за неоплаченное время парковки, но и за частично оплаченное время, а также за опоздание на десять минут при выезде с парковки. Также могут оштрафовать за слишком позднюю оплату, поэтому внести средства нужно не меньше, чем через 15 минут после въезда в парковочную зону. Разрывать парковочную сессию водителю тоже не рекомендуется, иными словами, если водитель собирается оставить машину еще дольше, лучше заранее оплатить дополнительное время.

Где посмотреть свои штрафы

Для ознакомления о своих возможных штрафах можно зайти в личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт‑Петербурга. Там, это можно посмотреть в разделе «Штрафы». Еще одним способом является приложении «Парковки Санкт-Петербурга» или портал «Госуслуги», но для отображения там соответствующей информации, необходимо предварительно внести данные своего автомобиля.

Что делать после того, как нашел свои штрафы

В постановлении об административном правонарушении будет прописана вся необходимая информация — от даты, времени и места до совершения правонарушения. Документ отправляют водителю заказным письмом. Также можно подключить себе услугу по получению электронных отправлений.

Есть возможность сходить за обращением прямиком в комитет по транспорту. Для этого нужно подать заявку на имя начальника Управления административной практики комитата по транспорту, в которой указать свои имя и фамилию, адрес, электронную почту, номер телефона и номер постановления. На проверку и обработку документа уйдет не более десяти суток, после чего заявителю отправят приглашение, где напишут время и дату знакомства с постановлением. Заключительным этапом станет посещение 8-ю Советской улицы, 31/27.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже сейчас петербуржцы приступили к оформлению парковочных разрешений для платной центральной зоны. Зона платной парковки в Центральном районе расширится с 1 сентября.