Петербуржцы уже начали оформлять парковочные разрешения для платной зоны в центре

Петербуржцы уже начали оформлять парковочные разрешения для платной зоны в центре
Петербуржцы уже начали оформлять парковочные разрешения для платной зоны в центре. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Жители Санкт-Петербурга приступили к оформлению парковочных разрешений для платной центральной зоны.

Зона платной парковки в Центральном районе расширится с 1 сентября, поэтому горожане уже занялись оформлением разрешения. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Парковка начнет работать в границах МО «Дворцовый округ» и «Муниципальный округ №78», где будет введено около 4 тысяч машиномест.

С 1 августа появилась возможность подать документы на оформление льготных парковочных разрешений. В пресс-службе уточнили, что на 1 квартиру можно взять не более 2 парковочных разрешений, на коммуналку — не более 1 разрешения на 1 квитанцию о квартплате.

Заявку можно отправить через личный кабинет Госуслуг или в МФЦ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что автомобильная стоянка на проспекте Тореза будет ликвидирована из-за опасного расположения.

новости СПб парковка парковочные разрешения


 

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