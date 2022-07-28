На проспекте Тореза ликвидируют опасную парковку

Автомобильная стоянка на проспекте Тореза будет ликвидирована. Такое решение было принято судом из-за опасного расположения.

Парковка находится возле теплосетей и представляет собой опасность для местных жителей. При дефекте теплосетей автомобили и водители могут оказаться в зоне провала грунта или окажутся затопленными.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». Всего с начала года было принято 15 решений о переносе объектов дальше от теплосетей в связи с возможной опасностью. ТЭК направил нарушителям охранных зон 30 претензий.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о ликвидации перехватывающей парковки на Синопской набережной в Петербурге. На ее месте будет воссоздана церковь святых Бориса и Глеба. Воссозданием храма займется Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.