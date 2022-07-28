На Синопской набережной закроется перехватывающая стоянка

Храм во имя святых Бориса и Глеба в Петербурге будет восстановлен на месте перехватывающей парковки. Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры

Храм во имя святых Бориса и Глеба в Петербурге будет восстановлен на месте перехватывающей парковки. Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры

На Синопской набережной в Петербурге с августа будет закрыта перехватывающая автомобильная стоянка. Ее место займет Борисоглебская церковь и прилегающая к ней парковая зона.

Церковь во имя святых Бориса и Глеба, которая находилась на месте стоянки, была построена про проекту архитектора Михаила Щурупова в1869–1882 годах на средства петербургских купцов-хлеботорговцев. Церковь действовала до 1934 года, после чего здание перепрофилировали в складское помещение, а в 1975 году храм полностью разрушили.

В 2010 году на месте церкви появилась перехватывающая парковка, но особой популярностью эта стоянка не пользовалась — редко можно было увидеть больше нескольких втомобилей.

Воссозданием храма займется Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, которым руководит Илья Козлов. Предполагается, что строительные работы начнутся в конце этого года или в начале следующего. Здание придется расположить возле его исторического места из-за проезжей части. Кроме того, здание придется повернуть на 90 градусов. На такие изменения получено благословение митрополита.

Возле церкви будет организован парк-сквер, в котором смогут прогуляться все желающие.