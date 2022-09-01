Покупателей супермаркета на Прибрежной эвакуировали из-за мужчины с гранатой

В одном из супермаркетов Невского района 31 августа около 21:25 произошла чрезвычайная ситуация, в результате которой было эвакуировано 20 посетителей.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло из-за человека с гранатой. Правоохранители пообщались с продавцом-кассиром магазина, попавшего в передрягу. Речь идет о «Перекрестке» на улице Прибрежной, 13.

По словам 27-летнего кассира, неизвестный мужчина попытался пройти через кассовый узел, не оплатив товар. Его попыталась задержать охрана, на что в ответ он извлек из кармана верхней одежды предмет, похожий на гранату. После этого, угрожая сотрудникам охраны, он с места происшествия скрылся, оставив опасный предмет у выхода в магазин.

С места происшествия эвакуировали 20 посетителей магазина. Затем специалисты все осмотрели и установили, что упомянутый предмет — это учебная граната.

Помещение магазина оборудовано камерами видеонаблюдения, запись с которых просмотрена. На злоумышленника составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранители Санкт-Петербурга днем 30 августа получили странное сообщение от неизвестного гражданина, который сообщил о минировании здании ОМВД и захвате заложников.