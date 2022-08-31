В Пушкинском районе полиция разбиралась с минированием ОМВД и захватом заложников

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга днем 30 августа получили странное сообщение от неизвестного гражданина, который сообщил о минировании здании ОМВД и захвате заложников.

Как стало известно Gazeta.SPB, полиции поступили угрозы, что по сотрудникам, приехавшим на вызов, будет открыта стрельба. Злоумышленник утверждал, что 29 августа начальник РУВД похитил у него 15-летнего сына, и требовал его вернуть. При этом заявлялось, что жена и дети находятся в заложниках. Предполагалось, что у преступника есть два оружия и 6 сотен патронов.

Чтобы распутать это головоломку на вызов отправились правоохранители. 15:40 в ОМВД ввели план «Крепость», но в 16:00 ему уже был дан «отбой», так как в поселке Славянка на Колпинском шоссе,12, корпус 2 по подозрению совершения преступления задержали 56-летнего пьяного мужчину.

Гражданина доставили в ОМВД и составили в отношении него протокол об административном правонарушении. В настоящее время злоумышленник помещен в СПСЗЛ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что ранее петербуржец уже был судим по разным статьям, в том числе за хулиганство, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда. Кроме того, в 2019 году ему уже дали 1 год лишения свободы за распространение заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице анонимные минеры заставили полицию побегать по городским судам и больницах в поисках взрывчатки.