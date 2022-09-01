Под Петербургом Анатолий через социальную сеть требовал у 10-летней девочки интимные снимки

Под Петербургом Анатолий через социальную сеть требовал у 10-летней девочки интимные снимки. Фото: Pxhere

Под Петербургом Анатолий через социальную сеть требовал у 10-летней девочки интимные снимки. Фото: Pxhere

В Волосовском районе обеспокоенная мать десятилетнего ребенка отправилась в полицию, где заявила о насильственных действиях сексуального характера со стороны неизвестного мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPB, женщина обратилась в полицию 31 августа около 09:45 утра. По ее словам, необходимо привлечь к ответственности некого «Кирсанова Анатолия», который, по словам обеспокоенной 39-летней гражданки, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери. Выяснилось, что злоумышленник требовал от ребенка фотографии интимного характера через социальную сеть.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что под Петербургом за изнасилование и избиение приезжей из Вологодской области задержали местного жителя. Им оказался 25-летний местный житель с несколькими судимостями за кражи в прошлом.