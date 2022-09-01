Для борьбы с осенней хандрой психолог посоветовал плед, массаж и медитацию

С наступлением холодов жители России могут столкнуться с такой неприятностью, как осенняя хандра. Специалист рассказала, что делать в таких случаях, и как поднять себе настроение.

Клинический психолог Юрий Грязев заявил в беседе с «Общественной службой новостей», что в борьбе с подавленностью и плохим настроением, наступающим в начале осени, поможет массаж и медитация. Об этом пишет «Ямал1».

Эксперт отметил, что некоторые люди сейчас могут чувствовать сонливость, подавленность, спутанность мыслей и вялость. Такое состояние, по мнению эксперта, нужно перетерпеть всего пару дней, так как психика и нервная система приспособятся.

При этом Грязев предостерег, что не нужно путать хандру и депрессию. В первом случае — это осеннее настроение, а во втором — серьезное заболевание, которое может диагностировать врач.

Одно из лучших средств спасения от хандры — полежать на диване и посмотреть кино под теплым пледом. Специалист советует запастить к просмотру чем-то вкусным и выбрать не фильм ужасов, а комедию. Также может помочь прослушивание приятной музыки.

Что-то делать насильно в этот период не стоит. Психолог рекомендовал забывать про перфекционизм и трудоголизм, лучше сходить на массаж и устроить себе медитацию.