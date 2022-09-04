Маленький петербуржец на даче упал со 2 этажа дома и сильно ушибся

Маленький петербуржец на даче упал со 2 этажа дома и сильно ушибся. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Маленький петербуржец на даче упал со 2 этажа дома и сильно ушибся. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ребенок из Московского района Санкт-Петербурга попал в больницу после неудачного отдыха на даче. Четырехлетний мальчик выпал из окна 2 этажа частного дома.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 3 августа в поселке Ропша Ломоносовского района. Отец ребенка сразу же повез пострадавшего мальчика в Петербург. Уже в больнице они ждали прибытия сотрудников полиции.

Ребенка госпитализировали около 20:13 с ушибом нижней части спины и таза. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Все прочие обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе ребенок по неосторожности выпал из окна 12 этажа. Уже по дороге в медицинское учреждение он скончался. Около 10:00 часов 34-летняя мать погибшего пошла с младшим сыном 3 лет в детский сад для оформления документов на поступление.