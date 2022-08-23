В Янино врачи не смогли спасти 8-летнего мальчика, выпавшего из окна 12 этажа

В Янино врачи не смогли спасти 8-летнего мальчика, выпавшего из окна 12 этажа. Фото: Unsplash

В Янино врачи не смогли спасти 8-летнего мальчика, выпавшего из окна 12 этажа. Фото: Unsplash

Во Всеволожском районе мальчик по неосторожности выпал из окна 12 этажа. Уже по дороге в медицинское учреждение ребенок скончался.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел утром 22 августа в Янино. В экстренные службы обратилась свидетельница произошедшего, она рассказала, что мальчик на вид 9 лет выпал из окна, но жив. Пострадавшего, как оказалось 8-летнего, мальчика сразу же забрала скорая, но спасти не смогла: ребенок скончался по пути во Всеволожскую межрайонную больницу.

Выяснилось, что около 10:00 часов 34-летняя мать погибшего пошла с младшим сыном 3 лет в детский сад для оформления документов на поступление. Второклассник по собственной неосторожности выпал из окна квартиры на 12 этаже в 12:40, пока родителей не было дома.

Семья погибшего ребенка полная, на учете в ОДН не состоит. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что девочка в лагере «Связист» неосторожно облокотилась на москитную сетку окна комнаты, расположенной на втором этаже. В результате ребенок упал вниз и получил травмы.