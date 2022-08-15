В лагере «Связист» Приозерского района девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку

В лагере "Связист" Приозерского района девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В лагере "Связист" Приозерского района девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Одна из девочек в лагере связист неосторожно облокотилась на москитную сетку окна комнаты, расположенной на втором этаже. В результате ребенок упал вниз и получил травмы.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в лагере Приозерского района около 17:26. Девочку госпитализировали в учебное заведение в присутствии сотрудников полиции.

Врачи диагностировали у пострадавшей кататравму, закрытый перелом седалищной кости без смещения и ссадину правой голени. Пострадавшая в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Предположительно, девочка выпала из окна по собственной неосторожности, ее никто не толкал.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 14 августа на пляже Выборгского района врачи зафиксировали смерть 12-летнего скаута, приехавшего из Москвы. Ребенок стал задыхаться и сообщил о боли в груди, после чего у него изо рта пошла пена.