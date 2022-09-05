Девушка устроила фотоссесию в полуобнаженном виде на военно-исторической экспозиции «Ленфильма»

Девушка устроила фотоссесию в полуобнаженном виде на военно-исторической экспозиции &#171;Ленфильма&#187;
Девушка устроила фотоссесию в полуобнаженном виде на военно-исторической экспозиции "Ленфильма". Фото: Baltphoto

На экспозиции «Пропавшие в кинохронике», располагающейся в здании «Ленфильма», девушка с фотографом решили устроить откроенную съемку.

Экспозиция, созданная творческой мастерской «Невский баталист», посвящена фотокорреспондентам, кинооператорам, актерам, которые вместе со всей страной приближали победу в Великой Отечественной войне. В пятницу вечером женщина и мужчина с фотоаппаратом проследовали на территорию выставки и начали делать полуобнаженные кадры. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу творческой мастерской «Невский баталист».

Во время произошедшего на экспозиции уже не было других посетителей, но все удалось заснять на камеру видеонаблюдения. При этом девушка и мужчина знали, что все записывается. Кадры неуважительной фотосессии были переданы в СМИ.

Сначала, заметивший пару охранник, подошел и сделал им замечание, причем дважды.

«Наши сотрудники были растеряны… Все наши посетители перед началом осмотра экспозиции получают инструктаж. Мы сообщаем, что ведется видеонаблюдение», — рассказала пресс-секретарь творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова.

Как отметила сотрудница, решение о публикации записи было принято на основании того, что необходимо привлечь внимание к проблеме. В полицию организаторы не планировали обращаться, но отказывать от их помощи они не будут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Фрунзенского района обратилась начальник-закупок «Центра региональных международных закупок», которая сообщила о краже в 3 035 000 рублей, а также коллекционной золотой монеты Николая II и ордена ВОВ-II степени.

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