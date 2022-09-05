С проспекта Луначарского в тяжелом состоянии забрали подростка со сломанным ребром

С проспекта Луначарского в тяжелом состоянии забрали подростка со сломанным ребром
С проспекта Луначарского в тяжелом состоянии забрали подростка со сломанным ребром. Фото: Baltphoto

Несовершеннолетний мальчик, проживающий один на проспекте Луначарского, получил серьезную травму и оказался на больничной койке. За ребенком присматривает опекун.

Как стало известно Gazeta.SPB, сообщение в полицию поступило от медицинского учреждения ф ночь с 3 на 4 сентября. Около 01:32 из квартиры в Выборгском районе специалисты забрали ребенка с закрытым переломом четвертого ребра, в алкогольном опьянении. Мальчик 17 лет в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Известно, что ребенок не учится и не работает. Его мать скончалась, а сам подросток теперь один проживает в квартире на Луначарского. Однако за ним периодически присматривает 55-летняя женщина, работающая дежурным по переезду.

По словам гражданки, мальчик живет отдельно с 15 августа 2022 года. Во время последнего посещения, которое состоялось 3 сентября около 20:00, подросток телесных повреждений не имел.

В настоящий момент обстоятельства получения травмы устанавливаются. Несовершеннолетний состоит на учете в ОДН ОМВД России по Курортному району.

В отношении женщины составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних «.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что четырехлетний ребенок из Московского района Санкт-Петербурга попал в больницу после неудачного отдыха на даче.

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