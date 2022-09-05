Шестиклассник из Выборгского района отравился остатками водки в бутылке с улицы

Шестиклассник из Выборгского района отравился остатками водки в бутылке с улицы. Фото: Unsplash

Шестиклассник из Выборгского района отравился остатками водки в бутылке с улицы. Фото: Unsplash

В Выборгском районе скорая забрала ребенка, который отравился алкоголем, найденным на улице.

Как стало известно Gazeta.SPB, 13-летний мальчик поступил в больницу 4 сентября около 20:15. Медики забрали его с улицы Хошимина в состоянии средней степени тяжести.

Выяснилось, что шестиклассник попал под токсическое действие этанола. По его словам, он нашел на улице нецелую бутылку водки, после чего выпил ее.

Мальчик проживает в двухкомнатной квартире с матерью, работающей продавцом-кассиром. Отец с ними не живет. Семья на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге молодой человек попросил вызвать скорою после того, как почувствовал себя плохо от выпитой водки. Напиток ему предложили неизвестные. Позже полиция установила, что обнаруженный молодой человек несовершеннолетний, ему исполнится 18 уже в этом году.