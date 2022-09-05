В Невском районе неизвестные отравили мальчика подозрительным алкоголем

Молодой петербуржец попросил вызвать скорою после того, как почувствовал себя плохо от выпитой водки. Напиток подростку предложили неизвестные.

Как стало известно Gazeta.SPB, в правоохранительные органы Невского района очевидец сообщил, что на остановке у дома по Дальневосточному проспекта находится мужчина, которому на вид 20 лет. По словам заявителя, его трясло, а до этого он задыхался, есть предположения, что гражданин находится под воздействием наркотических веществ.

Позже полиция установила, что обнаруженный молодой человек несовершеннолетний, ему исполнится 18 уже в этом году. Подросток обучается по специальности сварщик в одном из колледжей Петербурга.

Его забрали в Детскую городскую больницу около 00:30 ночи 4 сентября. У пострадавшего диагностировали острое пероральное отравление неизвестным веществом депримирующего действия. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Когда молодой человек немного пришел в себя, его опросили. По словам пострадавшего, после 10 вечера 3 сентября он познакомился с неизвестными молодыми людьми, которые предложили выпить ему водки. После выпитого подросток почувствовал себя плохо и попросил прохожих вызвать ему скорую помощь.

Около 14:00 мальчика из медицинского учреждения отпустили домой. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несовершеннолетний мальчик, проживающий один в Выборгском районе, получил серьезную травму и оказался на больничной койке.