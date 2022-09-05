Врач не рекомендует по утрам есть бутерброды с колбасой и пить цитрусовые соки

Врач не рекомендует по утрам есть бутерброды с колбасой и пить цитрусовые соки. Фото: Pxhere

Врач не рекомендует по утрам есть бутерброды с колбасой и пить цитрусовые соки. Фото: Pxhere

Врач-терапевт Татьяна Архипова напомнила, что завтрак должен поставлять в организм 25-30% калорий от суточной нормы. При этом есть продукты, которые рекомендуется есть с самого утра.

Например, следует отказаться от бутербродов с колбасой, так как в ней содержатся консерванты и красители. По мнению специалиста такой завтрак плохо скажется на работе желудка, поджелудочной железы, кишечника. Об этом пишет «Ямал1» со ссылкой на Общественную службу новостей.

Второе, что вредно утром, — цитрусовые соки. Фреши стоит выбирать для перекусов и не пить натощак. Также не подойдут на завтрак хлопья, подушечки и мюсли из-за большого содержания сахара и отсутствия клетчатки. Выпечку и фастфуд утром тоже лучше не есть.

А вот вареные яйца, яичницу, омлеты и каши Архипова рекомендует. По ее словам, это долгие углеводы, которые полезны для организма с утра. Также можно разнообразить свой завтрак овощами, рыбой, икрой, сырами высокой жирности, салом, сливочным маслом, натуральным паштетом из печени и цельнозерновым бездрожжевым хлебом.