Врач не рекомендует по утрам есть бутерброды с колбасой и пить цитрусовые соки

Врач не рекомендует по утрам есть бутерброды с колбасой и пить цитрусовые соки
Врач не рекомендует по утрам есть бутерброды с колбасой и пить цитрусовые соки. Фото: Pxhere

Врач-терапевт Татьяна Архипова напомнила, что завтрак должен поставлять в организм 25-30% калорий от суточной нормы. При этом есть продукты, которые рекомендуется есть с самого утра.

Например, следует отказаться от бутербродов с колбасой, так как в ней содержатся консерванты и красители. По мнению специалиста такой завтрак плохо скажется на работе желудка, поджелудочной железы, кишечника. Об этом пишет «Ямал1» со ссылкой на Общественную службу новостей.

Второе, что вредно утром, — цитрусовые соки. Фреши стоит выбирать для перекусов и не пить натощак. Также не подойдут на завтрак хлопья, подушечки и мюсли из-за большого содержания сахара и отсутствия клетчатки. Выпечку и фастфуд утром тоже лучше не есть.

А вот вареные яйца, яичницу, омлеты и каши Архипова рекомендует. По ее словам, это долгие углеводы, которые полезны для организма с утра. Также можно разнообразить свой завтрак овощами, рыбой, икрой, сырами высокой жирности, салом, сливочным маслом, натуральным паштетом из печени и цельнозерновым бездрожжевым хлебом.

завтрак калории продукты Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Врач не рекомендует по утрам есть бутерброды с колбасой и пить цитрусовые соки
Жителям России станет сложнее получить права на вождение автобусов
Врач рассказал, за какие проблемы со здоровьем могут лишить водительских прав
Петербургские школьники заняли призовые места на соревнованиях по ...
Мужчина попал в реанимацию после драки у кафе в Гатчинском районе
Шестиклассник из Выборгского района отравился остатками водки в бутылке с улицы
Петербургские власти определили начало наступления осени
В квартире поселка Цвылево Тихвинского района нашли мертвеца с ножом в шее