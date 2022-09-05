В Петербурге задержали лжесантехника, обокравшего блокадницу на 140 тысяч рублей

В Петербурге задержали лжесантехника, обокравшего блокадницу на 140 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

В Петербурге задержали лжесантехника, обокравшего блокадницу на 140 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Пожилая женщина с Кировского района впустила в квартиру лжесантихника, который забрал 140 тысяч рублей и пропал. Правоохранители Петербурга задержали злоумышленника.

Как сообщают в пресс-службе МВД По Петербургу, кража произошла еще 24 августа. В полицию обратилась 93-летняя блокадница, которая рассказала, что дороге домой из магазина к ней подошел неизвестный представившийся сантехником.

Мужчина убедил пенсионерку впустить его в квартиру на улице Генерала Симоняка, 8, после чего заявил, что у нее не исправна система канализации. Пока хозяйка находилась в соседней комнате, злоумышленник похитил 140 тысяч рублей, лежавшие на столе, и скрылся.

В результате у дома 12/3 по улице Пионерстроя удалось задержать 35-летнего подозреваемого жителя Петербурга. Выяснилось, что он следил за женщиной еще по пути в магазин, а затем в подъезде предложил свои услуги. Позже, уже находясь в квартире, он разлил на полу ванной комнаты бутылку с водой и информировал женщину о протечке. Улучив момент, злоумышленник украл деньги.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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