Мигранта изрезали ножом в парадной на Ланском шоссе

В Петербурге разыскивают неизвестных, напавших на мигранта в парадной в Приморском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, нападение на 50-летнего гражданина Таджикистана произошло поздним вечером 4 сентября в парадной на Ланском шоссе, 14/5. Неизвестные сначала избили его, а после начали орудовать ножом.

Пострадавшего увезли на скорой в городскую больницу №3. У него множественные колото-резаные непроникающие ранения живота, спины, поясницы, левого плеча и левой голени. Состояние оценивается как тяжелое.

Полиция проводит проверку, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец получил нож в печень от незнакомца у АЗС проспекте Обуховской Обороны. Полиция сразу возбудила уголовное дело и поймала злоумышленника в тот же день на Шлиссельбургском проспекте.