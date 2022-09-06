Петербуржец получил нож в печень от незнакомца у АЗС проспекте Обуховской Обороны

В Невском районе мужчина напал с ножом на петербуржца. Мужчина в больнице, а предполагаемого злоумышленника задержали.
Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился в утром 5 сентября. Очевидцы сообщили в службу «112» о ножевом ранении у автозаправки на проспекте Обуховской Обороны, 303.
Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала 49-летнего петербуржца с колото-резаным ранением живота и ранением печени. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Полиция сразу возбудила уголовное дело и поймала злоумышленника в тот же день на Шлиссельбургском проспекте. В отдел доставлен 40-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас он в изоляторе.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала петербуржца, бросившего «коктейль Молотова» в автобус.