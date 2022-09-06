Полиция задержала петербуржца, бросившего «коктейль Молотова» в автобус

В Петербурге полиция разыскала мужчину, метнувшего бутылку с горючей смесью в автобус.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, подозреваемого задержали в коммунальной квартире на 9-й Советской улице. Им оказался 32-летний безработный местный житель.

В его комнате нашли бутылки с бензином и пустые бутылки из-под пива, а также одежду, в которой он был в момент происшествия.

Полицейским петербуржец объяснил, что бросил «коктейль Молотова» в автобус, чтобы «отвлечься и не думать». Также он рассказал, что страдает «троллейбусофобией», и любит смотреть, как горит бензин. При этом он уверяет, что никому бы точно не навредил.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Напомним, инцидент произошел вечером 4 сентября на перекрестке Суворовского проспекта и 9-й Советской. От действий мужчины никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Летнем саду Петербурга вандал нарисовал скульптуре глаза.