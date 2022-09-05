В Летнем саду Петербурга вандал нарисовал скульптуре глаза

В Летнем саду сотрудники службы безопасности при обходе заметили нарисованные глаза на одной из скульптур.

Об акте вандализма сообщили в группе «Сады Русского музея» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что под удар попал бюст «Петрония Прима, жена Императора Вителлия».

Скульптуру с нарисованными вандалом глазами заметили во время утреннего обхода. Сотрудники напомнили, что представленные в саду произведения — это дорогостоящие копии подлинных, а очистка мрамора, даже искусственного, является очень сложным процессом.

В настоящее время неизвестно, у кого поднялась рука испортить памятник. В комментариях к записи пользователи призывают наказать вандала.

Оригинал скульптуры Корралини, созданной в Италии в 1717 году, находится в Михайловском замке Русского музея.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в апреле этого года у одного из километровых столбов Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленобласти вандалы оторвали серп и молот.