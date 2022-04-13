Вандалы оторвали серп и молот у столба на 24-м километре Дороги жизни

У одного из километровых столбов Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленобласти вандалы оторвали серп и молот. Акт вандализма обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса «Дорога жизни», когда совершали контрольный объезд объектов культурного наследия. Директор комплекса Юрий Щеглов сообщил о происшествии в Следственный комитет РФ.

Как заявил замглавы правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, столб на 24-м километре Дороги жизни будет восстановлен ко Дню Победы. Уже завтра, в четверг, подрядчик выйдет на объект для начала работ.

Ранее в Петербурге выяснили, кто расписал оскорбительными надписями 10 марта стелу «Советская Эпоха» в Полежаевском парке. Злоумышленник нанес надписи на тыльную поверхность стелы красной краской. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

1 апреля было установлено, что к преступлению причастен 43-летний инженер телекоммуникационной компании. 12 марта его задержали за аналогичное преступление. Мера пресечения арест – не изменялась.